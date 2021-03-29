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Петербуржцы победили в четвертом туре чемпионата России по регби-7

Команда по регби-7 из Петербурга разгромила пензенский «Локомотив» в четвертом туре чемпионата России

Победой для команды «Застав-7» петербургского клуба «Нарвская застава» завершился четвертый тур чемпионата России по регби-7. Наградой «Лучший игрок» турнира был отмечен Сергей Бондаренко.

На групповом этапе спортсмены «Застав-7» выиграли в двух матчах из трех. Лишь в последней встрече они уступили со счетом 10:17 московской «Славе».

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В полуфинале петербургские регбисты были сильнее «ВВА-Подмосковье» 10:7, а в финале разгромили пензенский «Локомотив» 24:5.

Незадолго до турнира «Застав-7» побывала на сборах в ЮАР, где сыграла несколько товарищеских матчей с местными регбистами, в том числе со сборной этой страны. По мнению президента клуба «Нарвская застава» Дмитрия Морозова, это сыграло важную роль в нынешнем успехе.

«Победа в чемпионате России показала, что решение отправить команду на интенсивную тренировку в другую страну, где игроки могли встретиться на поле с фаворитами Олимпийских игр, было правильным. Игра на поле с сильными спортсменами придала уверенности нашим ребятам, и в то же время показала им, где нужно еще работать. Я верю в свою команду и буду надеяться на победу в пятом, финальном турнире ЧР», — подчеркнул Морозов.

После четырех туров «Застав-7» лидирует в общей турнирной таблице чемпионата России с 62 очками. На одно очко отстают «ВВА-Подмосковье» и «Локомотив-Пенза». Пятый и финальный тур чемпионата России пройдет также в Красноярске 3–4 апреля.

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