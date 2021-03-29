На групповом этапе спортсмены «Застав-7» выиграли в двух матчах из трех. Лишь в последней встрече они уступили со счетом 10:17 московской «Славе».

Незадолго до турнира «Застав-7» побывала на сборах в ЮАР, где сыграла несколько товарищеских матчей с местными регбистами, в том числе со сборной этой страны. По мнению президента клуба «Нарвская застава» Дмитрия Морозова, это сыграло важную роль в нынешнем успехе.

«Победа в чемпионате России показала, что решение отправить команду на интенсивную тренировку в другую страну, где игроки могли встретиться на поле с фаворитами Олимпийских игр, было правильным. Игра на поле с сильными спортсменами придала уверенности нашим ребятам, и в то же время показала им, где нужно еще работать. Я верю в свою команду и буду надеяться на победу в пятом, финальном турнире ЧР», — подчеркнул Морозов.



После четырех туров «Застав-7» лидирует в общей турнирной таблице чемпионата России с 62 очками. На одно очко отстают «ВВА-Подмосковье» и «Локомотив-Пенза». Пятый и финальный тур чемпионата России пройдет также в Красноярске 3–4 апреля.

