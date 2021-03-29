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Обладательница титула «Краса Росгвардии» пытается вернуться на службу. «Я обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость»

Обладательница титула «Краса Росгвардии» Анна Храмцова лишилась работы в силовом ведомстве и судится, чтобы восстановиться в должности. Подробности о предстоящем судебном заседании она рассказала порталу E1.RU 29 марта.

Анна Храмцова в 2019 году стала самой красивой девушкой Росгвардии в Екатеринбурге и России. Однако девушка, которая на тот момент была в звании прапорщика, выложила у себя в сторис в Instagram видео, на котором были видны служебные помещения, после чего она осталась без работы. Анна обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы добиться восстановления на работе. В правоохранительных органах девушка проработала больше 10 лет.

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«Я служила в Росгвардии десять лет, в прошлом году меня уволили за видео в интернете. Я считаю, что мой проступок не соответствует наказанию, я обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. 30 марта в Ленинском районном суде будет проходить второе заседание, продолжается рассмотрение дела по поводу моего восстановления в Росгвардии и моральной компенсации», — рассказала Анна журналистам.

Анна добавила, что многие ошибочно ассоциируют ее с работой на митингах, хотя специфика ее деятельности заключалась в охране имущества граждан.

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Комментарии (6)

RemyMartin
Завистницы в погонах не иначе постарались, мусью в погонах вряд ли бы погнали прекрасную прапорку.
Бонвиван
Девушка очень красивая и правильно развитая. Росгвардия должна внять и воспринять. И даже воспрять!
hal9000
Какие то они все искусственные..))..незнаааю..я вообще не понимаю бодибилдинг а женский атлетизм тем более..в чем там красота?!..гимнастика, плавание (без фанатизма),легкая атлетика тоже без фанатизма формирует красивый образ..а атлетизм извините..))
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