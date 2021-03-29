Обладательница титула «Краса Росгвардии» Анна Храмцова лишилась работы в силовом ведомстве и судится, чтобы восстановиться в должности. Подробности о предстоящем судебном заседании она рассказала порталу E1.RU 29 марта.

Анна Храмцова в 2019 году стала самой красивой девушкой Росгвардии в Екатеринбурге и России. Однако девушка, которая на тот момент была в звании прапорщика, выложила у себя в сторис в Instagram видео, на котором были видны служебные помещения, после чего она осталась без работы. Анна обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы добиться восстановления на работе. В правоохранительных органах девушка проработала больше 10 лет.