На Москве-реке велосипедисты катались на дрейфующей льдине

Двух велосипедистов сняли со льдины на Москве-реке 29 марта. Молодые люди дрейфовали в ста метрах от берега и не спешили сдаваться в руки спасателей.



Велосипедистов обнаружили в районе острова Бобровый, рассказал РИА Новости собеседник в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. Он отметил, что молодые люди сначала отказались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на спасательное судно.



Велосипедистов доставили на поисково-спасательную станцию «Кожухово», где сотрудники полиции провели с ними воспитательную беседу и забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

