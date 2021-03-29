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На Москве-реке велосипедисты катались на дрейфующей льдине

В Москве спасатели уговаривали велосипедистов-экстремалов прекратить дрейфовать на льдине по реке

Двух велосипедистов сняли со льдины на Москве-реке 29 марта. Молодые люди дрейфовали в ста метрах от берега и не спешили сдаваться в руки спасателей.

Велосипедистов обнаружили в районе острова Бобровый, рассказал РИА Новости собеседник в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. Он отметил, что молодые люди сначала отказались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на спасательное судно.

Велосипедистов доставили на поисково-спасательную станцию «Кожухово», где сотрудники полиции провели с ними воспитательную беседу и забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

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