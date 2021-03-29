Пулково переходит на летнее расписание. Петербуржцы смогут улететь на Дальний Восток и Алтай

Увеличится частота рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой, а также региональными направлениями: Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Мурманск, Самара, Симферополь, Сочи и Уфа.

Как рассказали в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» 29 марта, в летнее расписание добавлены маршруты до Владивостока, Томска, Хабаровска, Кемерово, а также Барнаула и Горно-Алтайска. Их выполнит авиакомпания Nordwind.

Петербургский аэропорт «Пулково» перешёл на летний режим работы. В расписании прибавилось шесть новых рейсов в российские регионы.

На международных направлениях наибольший спрос прогнозируется на рейсы в Турцию. Перелеты в Анталью будут выполнять авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Azur Air, I Fly, Nordwind, Royal Flight, Turkish Airlines; в Стамбул — Nordwind и Turkish Airlines, Бодрум — Azur Air, и Даламан — Azur Air и Nordwind.

Ранее Росавиация предоставила авиакомпаниям 49 новых допусков на осуществление международных перевозок пассажиров. Из Петербурга, в частности, одобрены регулярные рейсы в Ереван, Минск, Ларнаку, Пафос, Подгорицу, Кишинёв и чартеры в Варну и Бургас. Из Москвы среди прочего разрешено лететь на Мальдивы, на Кубу и в Черногорию.

«Авиасообщение с Ларнакой в летнем сезоне обеспечат авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии» и Cyprus Airways, с Дубаем — «Россия», и с Тель-Авивом — Nordwind. География полетов из Пулково также включает города стран СНГ: Бишкек и Ош («Россия», «Уральские Авиалинии», Avia Trafic), Душанбе («Уральские авиалинии», Nordwind, Somon Air), Ереван («Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind, Pegas Fly), Кишинев (FlyOne), Минск («Россия» и Belavia) и Ташкент («Россия», Uzbekistan Airways)», — рассказали в Пулково.