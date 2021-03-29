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В Москве после приезда медиков со сломанным кардиографом скончалась женщина. СМИ называют её родственницей главы Минздрава

СМИ рассказали о смерти возможной родственницы главы Минздрава, нерабочем кардиографе и увольнениях

В Москве 49-летняя Наталья Шакирова скончалась после того, как за ней приехала скорая со сломанным кардиографом, сообщают 29 марта телеканал РЕН ТВ, телеграм-канал «112» и издание «Открытые медиа». СМИ отмечают, что речь идёт о родственнице министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Бригада врачей, приехавшая на вызов к женщине с болями в груди и затруднённым дыханием из-за проблем с сердцем, якобы обнаружила, что их кардиограф неисправен, и не смогла своевременно оказать помощь пациентке — пришлось вызывать другую бригаду. Женщина умерла в больнице.

По данным РЕН ТВ и «112», вскоре после этого случая были уволены заведующий подстанцией скорой помощи № 19 Игорь Москаленко и фельдшеры из первой бригады скорой. Факт увольнений «Открытым медиа» подтвердил глава независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. В Минздраве изданию информацию о смерти родственницы министра не подтвердили, отметив лишь, что «разбираются в ситуации».

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Комментарии (14)

265055334
Это результат его работы! Себя лутше уволь, т.к толку 0!
dragvs
"вскоре после этого случая были уволены заведующий подстанцией скорой помощи № 19 Игорь Москаленко и фельдшеры из первой бригады скорой" - идиотизм. Хотите сказать с другими это не повторится? Наверняка постоянно происходит, но не так трагично или не раздувают.
Djnyana
А всего-то надо было, дать таблетки разжижающие (75мг - обычная доза, 300мг - допускается в тяжёлом случае), поставить капельницу и везти на стентирование и.. женщина ещё не раз бы замуж вышла..
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