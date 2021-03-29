В Москве после приезда медиков со сломанным кардиографом скончалась женщина. СМИ называют её родственницей главы Минздрава

В Москве 49-летняя Наталья Шакирова скончалась после того, как за ней приехала скорая со сломанным кардиографом, сообщают 29 марта телеканал РЕН ТВ, телеграм-канал «112» и издание «Открытые медиа». СМИ отмечают, что речь идёт о родственнице министра здравоохранения Михаила Мурашко.



Бригада врачей, приехавшая на вызов к женщине с болями в груди и затруднённым дыханием из-за проблем с сердцем, якобы обнаружила, что их кардиограф неисправен, и не смогла своевременно оказать помощь пациентке — пришлось вызывать другую бригаду. Женщина умерла в больнице.