В Москве после приезда медиков со сломанным кардиографом скончалась женщина. СМИ называют её родственницей главы Минздрава

В Москве 49-летняя Наталья Шакирова скончалась после того, как за ней приехала скорая со сломанным кардиографом, сообщают 29 марта телеканал РЕН ТВ, телеграм-канал «112» и издание «Открытые медиа». СМИ отмечают, что речь идёт о родственнице министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Бригада врачей, приехавшая на вызов к женщине с болями в груди и затруднённым дыханием из-за проблем с сердцем, якобы обнаружила, что их кардиограф неисправен, и не смогла своевременно оказать помощь пациентке — пришлось вызывать другую бригаду. Женщина умерла в больнице.
По данным РЕН ТВ и «112», вскоре после этого случая были уволены заведующий подстанцией скорой помощи № 19 Игорь Москаленко и фельдшеры из первой бригады скорой. Факт увольнений «Открытым медиа» подтвердил глава независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. В Минздраве изданию информацию о смерти родственницы министра не подтвердили, отметив лишь, что «разбираются в ситуации».