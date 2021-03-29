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В МТС прокомментировали миллиардный иск Тинькофф Банка

Сотовый оператор МТС не согласен с иском Тинькофф Банка на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию.

«МТС не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию», — сообщили 29 марта РИА Новости в пресс-службе оператора.

Тинькофф Банк ранее подал иск к МТС с требованием взыскать у оператора связи более 1,1 миллиарда рублей. Дело пока не принято к производству. Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.

Копию искового заявления опубликовал Telegram-канал «Арбитр». В нем сообщается, что МТС длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.

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Комментарии (5)

265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо...
07A
Ага-кот обормот и сектор 7? Все понятно, делят пополам 24 рубля за сообщение! Друзья, блин! Осторожнее люди!
Чёрт Опасный
Что там насчёт жабы и гадюки?
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