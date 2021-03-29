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Нефтяные «подснежники» всплыли после схода льда в Кронштадте

Больше тонны нефти собрали у берега гавани в Кронштадте после схода льда

Более тонны нефтеводяной смеси собрали с поверхности воды у Каботажной гавани в Кронштадте. Об этом сообщили в комитете по природопользованию Петербурга 29 марта.

Сообщение о разливе топлива в районе сквера Инчхон поступило в ведомство 24 марта. Загрязнение стало заметно после схода льда. Специалисты «Пиларна» собрали более 1,3 тонны нефтеводяной смеси. Источник разлива устанавливается, информация передана в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление.

Состояние акватории находится под контролем специалистов «Пиларна». Работы по сбору нефтепродуктов продолжаются.

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Комментарии (1)

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