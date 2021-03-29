Более тонны нефтеводяной смеси собрали с поверхности воды у Каботажной гавани в Кронштадте. Об этом сообщили в комитете по природопользованию Петербурга 29 марта.
Сообщение о разливе топлива в районе сквера Инчхон поступило в ведомство 24 марта. Загрязнение стало заметно после схода льда. Специалисты «Пиларна» собрали более 1,3 тонны нефтеводяной смеси. Источник разлива устанавливается, информация передана в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление.
Состояние акватории находится под контролем специалистов «Пиларна». Работы по сбору нефтепродуктов продолжаются.