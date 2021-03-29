Фото: Hans Braxmeier/pixabay.com Поделиться Поделиться







В нестандартной ситуации оказались власти города Сертолово Всеволожского района, сообщает 47news.ru. Практически случайно, обратив внимание на запросы со стороны Министерства обороны по поводу земельного участка, выходящего на Белоостровское шоссе и ЗСД, муниципалы узнали, что из границ их населённого пункта исчезла территория площадью 144 га.

По словам заместителя главы администрации Сертолово Надежды Рудь, речь идет о наделе, входящем, как до сих пор уверены чиновники, в границы посёлка Западная Лица. Собственно, муниципальное образование «Сертоловское городское поселение» включает в себя два населённых пункта: сам город Сертолово и посёлок Западная Лица.



О последнем больше известно как об элитном коттеджном пространстве, ассоциирующемся со знаменитыми политиками, спортсменами и музыкантами. Среди жильцов Западной Лицы в прошлом звучали имена от спортсменов (Александр Кержаков, Евгений Плющенко) и звезд шоу-бизнеса (Татьяна Буланова) до чиновников и силовиков (Игорь Албин, Борис Мурашов, Владислав Пиотровский). Правда, с самого начала своего официального существования территория утонула в судебных разбирательствах. Жители, строившие дома во второй и третьей очередях, не оформили законное право собственности на свои земельные участки.

— В 2019 году мы утвердили схемы земельных участков на территории Западная Лица. Внешние границы были установлены и внесены в ЕГРН задолго до того, в 2012 году, а сам посёлок был образован в 2005 году. Земельный участок, о котором мы говорим, прошёл государственный кадастровый учёт в марте 2020 года. Недавно в наш адрес пошли непонятные запросы от Министерства обороны. Заказали выписку, а в ней сказано, что участок с 4 марта 2021 года находится в постоянном пользовании Министерства обороны, — рассказала Надежда Рудь.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Действительно, в документе сказано, что земля, расположенная по адресу: посёлок Западная Лица, участок №1, находится в бессрочном ведении Министерства обороны. Здесь, согласно видам разрешённого использования, можно строить малоэтажные многоквартирные дома, и территория входит в земли населённых пунктов.

— Я как узнал, у меня волосы дыбом, — высказался глава администрации Сертолово Юрий Ходько в беседе с журналистом 47news.

Муниципалы написали обращение в Росреестр, пытаясь выяснить, каким образом актив, стоящий на балансе Сертолово, вдруг улетел в военное ведомство. Оттуда прислали официальный ответ, из которого следовало, что соответствующая запись сделана на основании акта передачи земельных участков от 18.10.1999 года.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







— Мы подняли этот акт, в нём вообще ведётся речь о другом земельном участке, там и площадь 650 га, и находится он в другом месте. Теперь мы планируем обратиться в суд, — прокомментировала Рудь.

Также она уточнила, что в акте говорится о территории Левашовского лагеря, земле Министерства обороны. В том самом 1999 году три воинские части были переданы администрации Сертолово, и в натуре они не пересекаются с тем куском, по поводу которого возник вопрос сегодня.



— Границы Левашовского лагеря описаны и закреплены в установленном законом порядке, сведения о них и их поворотных точках содержатся в сведениях ЕГРН, всё оформлено ещё в 2010 году. Иными словами, вся военная земля нанесена на карту более десяти лет назад, когда уточнялись границы. С чего вдруг Министерство обороны решило заняться выяснением земельных отношений сегодня, и почему Росреестр так легко производит записи, даже не перепроверив, на какой акт ссылается заявитель, — это мне неясно, — добавил Юрий Ходько.

— Территория посёлка Западная Лица не входит и не входила в границы земель Министерства обороны, — ещё раз подчеркнула Рудь.

Муниципалы утверждают, что в ближайшей перспективе не планировали заниматься развитием Западной Лицы. Общая площадь составляет 225 га, и без проблем живут только порядка 28 владельцев из первой очереди. Около 80 владельцев коттеджей второй и третьей очередей до сих пор мыкаются в судах за право узаконить своё проживание в этих местах. В 2010–2012 годах тема эта не сходила с полос региональной прессы. Тогда мы рассказывали, что в юридическую ловушку граждане попали из-за действий председателя ТСЖ Александра Паю — он распоряжался муниципальной землёй, не имея на то оснований.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







На карте видно, что две трети этой территории (те самые 144 га) сегодня пустуют. Кадастровая стоимость составляет 1 миллиард 65 миллионов рублей.

— Участок к застройке не готов, сюда ещё надо проводить инженерные коммуникации. Мы решили поставить на кадастровый учёт, чтобы не провоцировать самострои. Иначе говоря, чтобы земля не расползлась. Следующим шагом должно было стать создание проекта планировки территории. Рыночную стоимость мы не оценивали, — сообщила Рудь.

Юрий Ходько настаивает, что произошедшее — это результат мошенничества: «Всё ведь понятно, если изучить выписку из ЕГРН. Как военные могут оформить на себя земли под малоэтажную застройку, если вообще, в теории, могут только под промышленную? Да и вообще, если следовать их логике, почему забрали не всю Западную Лицу, а только часть? У меня одно предположение — это мошенничество!»

В пресс-службе Управления Росреестра по Ленинградской области на вопрос 47news ответили, что для регистрации участка был представлен акт приема-передачи 1999 года.

