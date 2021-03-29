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Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Скончалась главный редактор легендарного детского журнала «Мурзилка»

На 75 году жизни после длительной болезни скончалась генеральный директор и главный редактор детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко. Об этом сообщается на сайте издания 29 марта.

«Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом «Мурзилка» — символом детства, легендой отечественной журналистики, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире», — отмечается в сообщении.

«Мурзилка» — популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года. За 97 лет существования «Мурзилки» в нём печатались почти все классики отечественной детской литературы: писатели, поэты, художники. В издании начинали свой творческий путь Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто, Николай Носов.

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Комментарии (4)

265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо..........
07A
Прощай "Мурзилка", спасибо государству!
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