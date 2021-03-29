Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

На 75 году жизни после длительной болезни скончалась генеральный директор и главный редактор детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко. Об этом сообщается на сайте издания 29 марта.



«Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом «Мурзилка» — символом детства, легендой отечественной журналистики, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире», — отмечается в сообщении.

«Мурзилка» — популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года. За 97 лет существования «Мурзилки» в нём печатались почти все классики отечественной детской литературы: писатели, поэты, художники. В издании начинали свой творческий путь Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто, Николай Носов.