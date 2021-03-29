На экскурсии в Крыму лошадь оставила дошкольницу без пальца

В Симферополе дошкольница лишилась пальца во время общения с лошадью в зоопарке. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму 29 марта.



Накануне мама вместе с 5-летней дочкой пришла в зооуголок на улице Кирова. Девочку заинтересовал вольер с домашними лошадьми, она попыталась покормить животных из рук. Лошадь откусила палец на правой руке ребёнка.

Юную посетительницу зоопарка госпитализировали в больницу. Её состояние медики оценили как стабильное.

Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).