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На экскурсии в Крыму лошадь оставила дошкольницу без пальца

В Симферополе прожорливая лошадь откусила палец маленькой девочке

В Симферополе дошкольница лишилась пальца во время общения с лошадью в зоопарке. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму 29 марта.

Накануне мама вместе с 5-летней дочкой пришла в зооуголок на улице Кирова. Девочку заинтересовал вольер с домашними лошадьми, она попыталась покормить животных из рук. Лошадь откусила палец на правой руке ребёнка.

Юную посетительницу зоопарка госпитализировали в больницу. Её состояние медики оценили как стабильное.

Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В Петербурге от лошади с характером пострадал 25-летний Василий. Он попытался угостить кобылу морковью и остался без носа. Медики помогли молодому мужчине вернуть утраченное.

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Комментарии (4)

AlBerkut
А как правильно кормить лошадь малолетка в курсе? Или вкусняшку в кулачок зажатую предлагала?
Тогда странно, что всего один палец откусили...
Cyreniyanko
палец хоть пришили?
263836471
А где родители в это время были?
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