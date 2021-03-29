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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал миллиардный иск Тинькофф Банка к МТС

Тинькофф Банк требует у МТС более 1,1 млрд рублей

Тинькофф Банк подал иск к МТС с требованием взыскать у оператора связи более 1,1 миллиарда рублей. Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Москвы 29 марта.

Сумма исковых требований составляет 1,117 миллиарда рублей. Дело пока не принято к производству. Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.

Копию искового заявления опубликовал Telegram-канал «Арбитр». В нем сообщается, что МТС длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.

Ранее Тинькофф Банк заключил договоры на оказание услуг смс-рассылок с компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», которые осуществляли свои услуги с помощью оператора МТС.

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