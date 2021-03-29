Наушники под капюшоном довели водителя петербургского трамвая до суда. Ей не простили телефон на панели и молчаливый кивок

Как сообщает 29 марта объединенная пресс-служба судов, Зинаида Спиридонова пыталась оспорить решение руководства, которое лишило ее премии в 23 тысячи рублей за февраль 2020 года. В добавление к этому она требовала компенсации за задержку выплаты и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч.

Причиной для штрафа стала предполагаемая тяга к прекрасному без отрыва от рабочего процесса. В феврале 2020 года на станции «Сосновка» в трамвай к Спиридоновой зашел инспектор контроля, который сообщил, что она слушала музыку через наушники во время движения. Составили соответствующий акт, однако с ним Спиридонова не согласилась: она утверждала, что наушники не были надеты, а просто висели на шее.

В материалах дела — подробности: телефон лежал на панели слева от нее, наушники тянулись под капюшон. Когда контролеры обратились к Спиридоновой, она якобы сперва отключила провод от телефона, а потом открыла дверь и признала вину в содеянном. «Вывод о признании вины в допущенном нарушении свидетели сделали исходя из того, что на замечание о недопустимости работы в наушниках истица кивнула, никаких возражений на замечание не высказала», — говорится в сообщении.

При этом в объяснительной записке Спиридонова указала, что наушники просто висели на одежде, но она ими не пользовалась. Эту же версию она повторила в суде. «К объяснениям истицы о том, что она повесила наушники на шею и держала их подключенными к телефону на случай, если ей кто-нибудь позвонит на остановке, суд относится критически, — сообщает пресс-служба. — Излагаемые истицей обстоятельства также являются нарушением п. 3.2 должностной инструкции водителя трамвая, запрещающей размещать в кабине посторонние предметы, в том числе отвлекающие внимание водителя, к которым относится и телефон». В связи с этим суд отказал Спиридоновой в удовлетворении требований.