Пособия предложили выплачивать не только семьям с детьми

Председатель Счетной палаты РФ предложил новую схему расчета социальных пособий.



«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — цитирует 29 марта заявление Алексея Кудрина РИА Новости.

По его словам, социальные пособия нужно высчитывать на основании информации об общем доходе семьи. Это позволит добиться снижения бедности и достичь «тех целей, которые поставил президент».