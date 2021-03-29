Пособия предложили выплачивать не только семьям с детьми

Председатель Счетной палаты РФ предложил новую схему расчета социальных пособий.
«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — цитирует 29 марта заявление Алексея Кудрина РИА Новости.
По его словам, социальные пособия нужно высчитывать на основании информации об общем доходе семьи. Это позволит добиться снижения бедности и достичь «тех целей, которые поставил президент».
Кудрин заверил, что предложения о новой системе он уже отправил в правительство.