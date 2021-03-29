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Пособия предложили выплачивать не только семьям с детьми

Счетная палата России хочет выдавать соцпособия и бездетным семьям

Председатель Счетной палаты РФ предложил новую схему расчета социальных пособий.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — цитирует 29 марта заявление Алексея Кудрина РИА Новости.

По его словам, социальные пособия нужно высчитывать на основании информации об общем доходе семьи. Это позволит добиться снижения бедности и достичь «тех целей, которые поставил президент».

Кудрин заверил, что предложения о новой системе он уже отправил в правительство.

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Комментарии (6)

265046383
правительство - это какие-то люди из Средневековья... то они узнают, что планета у них круглая, то теперь узнали что малоимущие - это не только те, у кого дети есть, но и те, у кого их нет.... сборище старых маразматиков, чьё место давно на пенсии...
lamer
Были бы интересны пособия на создание семьи. Чисто компенсация затрат: кино, клубы, сауны, водка, папиросы.
hal9000
А может лучше дать возможность людям самим зарабатывать..создавать новые рабочие места..
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