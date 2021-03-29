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Блокадница подарила «военную» квартиру в Петербурге мошеннику. Тот на улице пенсионерку не бросил

Петербургские полицейские привезли из Пскова обвиняемого в обмане пенсионерки

Обвиняемого в мошенничестве, жертвой которого стала жительница блокадного Ленинграда, задержали в Пскове. По версии следствия, он уболтал пенсионерку на неравный обмен — квартиры в Петербурге на угол в Пскове.

О задержании фигуранта 29 марта сообщает полицейский главк. Оперативники уголовного розыска два дня назад остановили на Юбилейной улице в Пскове 45-летнего официально безработного жителя деревни Лопатово Псковской области. Он же, согласно материалам дела, тот самый «внук», которому перешла квартира 87-летней петербурженки.

«В январе — июле 2020 года обвиняемый в составе организованной преступной группы мошенническим путем завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице, которая была предоставлена жительнице блокадного Ленинграда, 1933 года рождения, инвалиду 2 группы, ветерану труда к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне», — добавляют в петербургском Следственном комитете. Квартира стоила 4,7 миллиона рублей.

Мошенники воспользовались доверчивостью пожилой женщины и уговорили её сначала приватизировать жильё, а потом подписать дарственную на «внука» из Пскова. Получивший недвижимость мужчина увёз пенсионерку из Петербурга и пристроил её в квартире в своём городе.

«В настоящее время женщина помещена для временного проживания в дом-интернат ветеранов войны и труда, расположенный в Санкт-Петербурге», — сообщают в СК.

Обвиняемый арестован по уголовному делу о мошенничестве. Его предполагаемых соучастников ищут.

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Комментарии (4)

nuga
Куда смотрел Росреестр? В таком возрасте ничего не соображаешь,близких нет,а тут псевдо внук нарисовался и предложил уехать из каменного мешка на свежий воздух в псковскую деревню. Недолго бабка дышала кислородом,её взяли и запихнули в казенный дом,там она долго не протянет,так что вариант внука гуманнее был.
ДЮрьевич
Теперь все будет по честному - бабку засунут в государственный дом престарелых, квартира уйдёт обратно государство (ну или тем кто это государство олицетворяет)
lamer
Когда выдавали квартиры ветеранам, неужели так трудно было предусмотреть их защиту от подобных деяний злоумышленников.
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