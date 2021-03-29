Блокадница подарила «военную» квартиру в Петербурге мошеннику. Тот на улице пенсионерку не бросил

О задержании фигуранта 29 марта сообщает полицейский главк. Оперативники уголовного розыска два дня назад остановили на Юбилейной улице в Пскове 45-летнего официально безработного жителя деревни Лопатово Псковской области. Он же, согласно материалам дела, тот самый «внук», которому перешла квартира 87-летней петербурженки.

Обвиняемого в мошенничестве, жертвой которого стала жительница блокадного Ленинграда, задержали в Пскове. По версии следствия, он уболтал пенсионерку на неравный обмен — квартиры в Петербурге на угол в Пскове.

«В январе — июле 2020 года обвиняемый в составе организованной преступной группы мошенническим путем завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице, которая была предоставлена жительнице блокадного Ленинграда, 1933 года рождения, инвалиду 2 группы, ветерану труда к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне», — добавляют в петербургском Следственном комитете. Квартира стоила 4,7 миллиона рублей.

Мошенники воспользовались доверчивостью пожилой женщины и уговорили её сначала приватизировать жильё, а потом подписать дарственную на «внука» из Пскова. Получивший недвижимость мужчина увёз пенсионерку из Петербурга и пристроил её в квартире в своём городе.

«В настоящее время женщина помещена для временного проживания в дом-интернат ветеранов войны и труда, расположенный в Санкт-Петербурге», — сообщают в СК.

Обвиняемый арестован по уголовному делу о мошенничестве. Его предполагаемых соучастников ищут.