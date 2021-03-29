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Искусственный интеллект в России будут развивать за 5 миллиардов

Правительство России выделяет более 5 миллиардов рублей на развитие технологий искусственного интеллекта

Премьер-министр РФ рассказал о поддержке сферы искусственного интеллекта (AI) в стране.

«Правительство продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию. Речь идет о проектах с использованием технологий искусственного интеллекта. <...> Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 миллиардов рублей», — заявил 29 марта Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, власти будут предоставлять гранты для IT-компаний, разработчиков электронных сервисов и открытых библиотек. В этом году на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года тема AI поднималась и президентом. Тогда Владимира Путина спросили, может ли искусственный интеллект стать президентом, на что глава государства дал отрицательный ответ.

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Комментарии (8)

265046383
а сколько им заплатить, чтобы они навсегда уехали из нашей с вами страны? если честно, то я бы скинулся, лишь бы больше не видеть этих маразматичных рож...
aborigenSPB
С учётом, что 4 из 5 млрд. рублей утекут на "затраты" распределяющих бюджет - сумма смешная. Какой-то убогий ИИ собрались делать!
W Bons
я готов развивать и э за 5
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