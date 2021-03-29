Искусственный интеллект в России будут развивать за 5 миллиардов

Премьер-министр РФ рассказал о поддержке сферы искусственного интеллекта (AI) в стране.



«Правительство продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию. Речь идет о проектах с использованием технологий искусственного интеллекта. <...> Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 миллиардов рублей», — заявил 29 марта Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, власти будут предоставлять гранты для IT-компаний, разработчиков электронных сервисов и открытых библиотек. В этом году на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.