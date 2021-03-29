Жительница Петербурга выиграла суд у «яжматери», обвинившей её в нападении на сына-швейцарца с газовым баллончиком

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 марта, согласно обвинению, Марина Евтюхина 26 февраля 2019 года на пешеходном переходе у дома 13/2 по Каменноостровскому проспекту в ходе конфликта с 47-летней женщиной и её 8-летним сыном использовала против них «средство самообороны и защиты от собак «Шпага» ОС+CS струйный».

Однако в ходе заседания обвиняемая рассказала, что она ехала по работе с Дивенской улицы. Она остановилась перед пешеходным переходом и пропустила женщину, которая по нему переходила. Потом она начала движение, но в окно машины стала стучать женщина-пешеход — она кричала, что автомобиль не пропустил её ребенка. Когда водитель вышла из машины, потерпевшая схватила её за волосы. Тогда-то Евтюхина вытащила газовый баллончик и брызнула в сторону пешехода, мальчика в этот момент рядом не было. Обвиняемая уверяла, что ребенок пытался оттащить от нее свою мать, а от женщины в этот момент пахло перегаром.



Суд признал Евтюхину невиновной и оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, признав право на реабилитацию.

