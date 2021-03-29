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Жительница Петербурга выиграла суд у «яжматери», обвинившей её в нападении на сына-швейцарца с газовым баллончиком

Суд стал на сторону автомобилистки в конфликте женщиной-пешеходом и её сыном в Петербурге

Мировой судья судебного участка №146 вынес приговор женщине-автомобилистке, которую обвиняли в «умышленном причинении легкого вреда здоровью» в конфликте на Каменноостровском проспекте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 марта, согласно обвинению, Марина Евтюхина 26 февраля 2019 года на пешеходном переходе у дома 13/2 по Каменноостровскому проспекту в ходе конфликта с 47-летней женщиной и её 8-летним сыном использовала против них «средство самообороны и защиты от собак «Шпага» ОС+CS струйный».

Однако в ходе заседания обвиняемая рассказала, что она ехала по работе с Дивенской улицы. Она остановилась перед пешеходным переходом и пропустила женщину, которая по нему переходила. Потом она начала движение, но в окно машины стала стучать женщина-пешеход — она кричала, что автомобиль не пропустил её ребенка. Когда водитель вышла из машины, потерпевшая схватила её за волосы. Тогда-то Евтюхина вытащила газовый баллончик и брызнула в сторону пешехода, мальчика в этот момент рядом не было. Обвиняемая уверяла, что ребенок пытался оттащить от нее свою мать, а от женщины в этот момент пахло перегаром.

Суд признал Евтюхину невиновной и оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, признав право на реабилитацию.

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Комментарии (11)

ash364
Кто на ком стоял? (с)
nuga
Старородящая и её сын швейцарец от мужа швейцарца? На Каменноостровском живут крутые граждане.
lamer
Родила в 39 лет. Так оно и понятно, что тараканы внутри черепной коробки взбесились.
И таки применение гражданского оружия оправдано.
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