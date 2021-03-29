Татьяна Черниговская расскажет, что делает нас людьми и что первично — язык или мозг

Если язык появился исключительно для коммуникации, то, по идее, в нем не должно быть места неопределенностям. Предложение «студенты прослушали лекцию» (слушали лекцию от начала до конца или пропустили ее мимо ушей?) было бы просто невозможно. Языку следовало бы избавиться от подобных неоднозначностей давным-давно. Но факты говорят о другом: самые короткие и самые частотные слова в языках — как раз самые многозначные. При этом человек умудряется стремительно декодировать сообщения правильно: скорее всего, вы с ходу догадаетесь, что там произошло со студентами на лекции. Философ Хомский полагает, что язык нужен в первую очередь не для коммуникации, а для того, чтобы структурировать мышление. Но что тогда было сначала: сложное мышление или язык? Почему мы воспринимаем пространство и время, вкусы, запахи, звуки именно так, а не иначе? И почему размышления на эту тему заставляют вспомнить квантовый мир, в котором непонятно, что есть причина, а что следствие, а событие может произойти или не произойти в зависимости от того, есть ли у этого события наблюдатель?

