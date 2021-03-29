Новый банк развития БРИКС одобрил России кредит на один миллиард долларов на помощь медицинским работникам

Управление Нового банка развития одобрило Российской Федерации кредит в размере $1 млрд для компенсаций медикам, работавшим в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Нового банка развития 29 марта.
Сумма будет направлена на поддержку медицинских работников, докторов, медсестер и младшего медицинского персонала, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
НБР утвердил программу чрезвычайной помощи странам БРИКС 20 апреля 2020 года. Общий объем помощи по программе должен составить $10 млрд. Из них $5 млрд выделено на поддержку систем здравоохранения, остальная половина — на восстановление экономик.
Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, созданная в июле 2014 года странами — членами БРИКС: Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Штаб-квартира расположена в Шанхае.
Россия неоднократно пользовалась услугами банка БРИКС. Так, в 2018 году НБР заявил о готовности банка участвовать в реализации программ правительства России, в частности в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и выделить кредит на $1 млрд.