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Новый банк развития БРИКС одобрил России кредит на один миллиард долларов на помощь медицинским работникам

Управление Нового банка развития одобрило Российской Федерации кредит в размере $1 млрд для компенсаций медикам, работавшим в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Нового банка развития 29 марта.

Сумма будет направлена на поддержку медицинских работников, докторов, медсестер и младшего медицинского персонала, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

НБР утвердил программу чрезвычайной помощи странам БРИКС 20 апреля 2020 года. Общий объем помощи по программе должен составить $10 млрд. Из них $5 млрд выделено на поддержку систем здравоохранения, остальная половина — на восстановление экономик.

Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, созданная в июле 2014 года странами — членами БРИКС: Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Штаб-квартира расположена в Шанхае.

Россия неоднократно пользовалась услугами банка БРИКС. Так, в 2018 году НБР заявил о готовности банка участвовать в реализации программ правительства России, в частности в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и выделить кредит на $1 млрд.

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Комментарии (6)

/me
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Если верить сайту Минфина, то на 1 марта в ФНБ у нас этих долларов аж 182 миллиарда. Зачем брать кредит?
GreenGrass
Самое время на кредитную иглу в долларах подсесть. Рубль обвалят и как отдавать будут? Врачами?
yar_5e4cc335310b6
Скорее положили в банк свои 5 , а обратно взяли 1.
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