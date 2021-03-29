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После ДТП на проспекте Ветеранов с места аварии скрылся пешеход. Произошедшее попало на видео

Пешеход попал под машину в Петербурге и ушел, не дожидаясь экстренных служб

Не самый обычный оборот приняло ДТП с пешеходом утром 29 марта в Красносельском районе. Водитель автомобиля остался на месте, а вот сбитый служб дожидаться не стал. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 7 часов утра у дома 146 по проспекту Ветеранов, на перекрестке с улицей Тамбасова, автомобиль KIA Rio сбил пешехода. На записи с камеры видно, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход попытался перебежать дорогу на красный и попал под машину. От удара он оказался на капоте, затем слетел с него на дорогу, а после встал и, хромая, ушел прочь.

Сбитый с места происшествия скрылся, и в результате наезд оформили как ДТП без пострадавших.

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Комментарии (6)

Маэстро
Водитель правильно сделал, что оформился. Иначе, если вдруг попавшему под колёса идиоту к вечеру поплохеет, он заявит, что его сбили и водитель скрылся с места ДТП и приведёт группу "свидетелей" которые подтвердят всё, что угодно. А так всё зафиксировано и претензии он может предъявить только к своей дурной голове.
Athair
Ну и где защитнички пешеходов? :) Тоже водителя обвинять будем?
mavar
Опираясь на жизненный опыт, предложу версию - "курсант в самоходе". Там есть откуда.
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