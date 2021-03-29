Не самый обычный оборот приняло ДТП с пешеходом утром 29 марта в Красносельском районе. Водитель автомобиля остался на месте, а вот сбитый служб дожидаться не стал. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 7 часов утра у дома 146 по проспекту Ветеранов, на перекрестке с улицей Тамбасова, автомобиль KIA Rio сбил пешехода. На записи с камеры видно, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход попытался перебежать дорогу на красный и попал под машину. От удара он оказался на капоте, затем слетел с него на дорогу, а после встал и, хромая, ушел прочь.