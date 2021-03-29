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«Это делает постоянно». Песков признался, что над ним шутит Путин

Дмитрий Песков рассказал, что президент России постоянно шутит над ним

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в преддверии 1 апреля, что в администрации Кремля принято шутить. При этом сам Владимир Путин шутит над ним «постоянно».

«Ещё как», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, принято ли в администрации главы государства шутить друг над другом. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.

В то же время представитель Кремля не стал раскрывать, как именно шутит Путин. «По-человечески», — лишь отметил он.

При этом Песков признался, Путин любит шутить над ним, подчеркнув, «он это делает постоянно».

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Комментарии (8)

Чёрт Опасный
А кто-то ещё над ним не шутит?)
Igor_VS
Возможно из ассортимента. "Замочу в сортире". "Если бы хотели, то убили." Для разговорчивого шута самое то.
Steam
Он не шутит. Это усатый не догонят.
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