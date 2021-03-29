«Это делает постоянно». Песков признался, что над ним шутит Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в преддверии 1 апреля, что в администрации Кремля принято шутить. При этом сам Владимир Путин шутит над ним «постоянно».



«Ещё как», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, принято ли в администрации главы государства шутить друг над другом. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.



В то же время представитель Кремля не стал раскрывать, как именно шутит Путин. «По-человечески», — лишь отметил он.



При этом Песков признался, Путин любит шутить над ним, подчеркнув, «он это делает постоянно».

