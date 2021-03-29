Средний размер автомобильного кредита в России в феврале составил 980,9 тысячи рублей. После снижения в январе он почти достиг декабрьского рекорда. При этом в 5 из 30 крупнейших автокредитных регионов он превысил 1 миллион рублей, в прошлом месяце таких регионов было только три.



Как сообщает 29 марта пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с февралем 2020 года в этом средний размер автокредита в России вырос на 20,3% — с 815,5 тысячи рублей. С января 2021 года рост составил 7,6%. Самый большой показатель в Москве — 1 миллион 497 тысяч рублей. Тройка лидеров осталась прежней: на втором месте Подмосковье с показателем в 1 221,1 тысячи рублей, на третьем — Петербург, где средний автокредит составил 1 176,8 тысячи рублей. Четвертую строчку рейтинга по-прежнему занимает Краснодарский край с показателем в 1 081,3 тысячи рублей, а вот на пятую с шестой поднялась Ленинградская область, там средний автокредит в феврале составил 1 023,7 тысячи рублей.