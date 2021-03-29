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Средний автокредит в России приблизился к рекордному размеру. За год он вырос больше чем на 20%

Средний размер автокредита в России в феврале составил 980,9 тысячи рублей

Средний размер автомобильного кредита в России в феврале составил 980,9 тысячи рублей. После снижения в январе он почти достиг декабрьского рекорда. При этом в 5 из 30 крупнейших автокредитных регионов он превысил 1 миллион рублей, в прошлом месяце таких регионов было только три.

Как сообщает 29 марта пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с февралем 2020 года в этом средний размер автокредита в России вырос на 20,3% — с 815,5 тысячи рублей. С января 2021 года рост составил 7,6%. Самый большой показатель в Москве — 1 миллион 497 тысяч рублей. Тройка лидеров осталась прежней: на втором месте Подмосковье с показателем в 1 221,1 тысячи рублей, на третьем — Петербург, где средний автокредит составил 1 176,8 тысячи рублей. Четвертую строчку рейтинга по-прежнему занимает Краснодарский край с показателем в 1 081,3 тысячи рублей, а вот на пятую с шестой поднялась Ленинградская область, там средний автокредит в феврале составил 1 023,7 тысячи рублей.

Фото: НБКИ
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Больше всего размер автокредита вырос за год в Кемеровской области — на 77,9%. В Петербурге с февраля 2020 года показатель вырос на 17,7% — с 1 миллиона 84 рублей. В Москве рост составил 20,7%.

Фото: НБКИ

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