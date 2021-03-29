Севастопольскую пенсионерку-шпионку приговорили к 12 годам колонии

В Севастополе следователи уличили пенсионерку в целенаправленной работе на украинские спецслужбы. ФСБ задержала 64-летнюю женщину в ноябре 2019 года, после чего ее отправили в московский СИЗО. Против нее возбудили уголовное дело о госизмене.



«Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»), и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год», — сообщается 29 марта в решении суда.