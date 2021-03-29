FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Севастопольскую пенсионерку-шпионку приговорили к 12 годам колонии

Суд Севастополя приговорил местную жительницу к 12 годам колонии за государственную измену

В Севастополе следователи уличили пенсионерку в целенаправленной работе на украинские спецслужбы. ФСБ задержала 64-летнюю женщину в ноябре 2019 года, после чего ее отправили в московский СИЗО. Против нее возбудили уголовное дело о госизмене.

«Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»), и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год», — сообщается 29 марта в решении суда.

По версии следствия, женщина целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера по заданию украинских спецслужб. В частности, пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, а полное имя женщины не называлось. Собеседник РИА Новости уточнил, что осужденная — пенсионерка Галина Довгополая.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Steam
Чтобы выдать гостайну, надо иметь к ней доступ. Какие образом пенсионерка его получила?
sakorol
наверно уборщицей в полку работала мусорные корзины опустошала
265040341
... нифигасе ... "пенсионерка".
---- (c) Женщина собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота: о ключах к таблицам радиопозывных, таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Все эти сведения составляют гостайну.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний