Севастопольскую пенсионерку-шпионку приговорили к 12 годам колонии

В Севастополе следователи уличили пенсионерку в целенаправленной работе на украинские спецслужбы. ФСБ задержала 64-летнюю женщину в ноябре 2019 года, после чего ее отправили в московский СИЗО. Против нее возбудили уголовное дело о госизмене.
«Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»), и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год», — сообщается 29 марта в решении суда.
По версии следствия, женщина целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера по заданию украинских спецслужб. В частности, пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота.
Заседание суда прошло в закрытом режиме, а полное имя женщины не называлось. Собеседник РИА Новости уточнил, что осужденная — пенсионерка Галина Довгополая.