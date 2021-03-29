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Рекламные звонки останутся в прошлом? Операторам связи запретили продавать данные абонентов без их согласия

Операторы связи в России не смогут продавать номера телефонов с личными данными своих абонентов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказало об изменениях в закон «О персональных данных».

«Граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — цитирует 29 марта заявление ведомства РИА Новости.

Минцифры предлагает новые требования к обработке обезличенной информации. Теперь необходимо согласие человека не только на использование персональных данных, но и их обезличивание.

Планируется, что государство будет получать доступ к обезличенной информации. «Органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (13)

265055770
Чтобы обзванивать всех подряд и включать автомат, зачитывающий текст про стоматологию или поликлинику никакие личные данные абонента не требуются. Так что ничего не поменяется. Как звонили, так и будут звонить.
Parallax
Так это еще и опсосы номера телефонов сливают, получается. Просто отлично! Потом они продают пулы номеров спамерам, а абонентам предлагают платную услугу по блокировке спам-звонков. Уровень лицемерия просто зашкаливает. И до тех пор, пока не введут жесткий запрет на рекламные прозвоны, не изменится ничего.
Иван 2пырьев
А че сейчас могут???
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