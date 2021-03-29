Рекламные звонки останутся в прошлом? Операторам связи запретили продавать данные абонентов без их согласия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказало об изменениях в закон «О персональных данных».



«Граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — цитирует 29 марта заявление ведомства РИА Новости.

Минцифры предлагает новые требования к обработке обезличенной информации. Теперь необходимо согласие человека не только на использование персональных данных, но и их обезличивание.