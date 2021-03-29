Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК. В перерыве она предложила Жириновскому «приложиться к шампанскому»

Николай Левичев предложил Курдюмову взять самоотвод, после чего присутствующий в зале на первом ряду лидер ЛДПР Владимир Жириновский с места закричал, что это «не демократия». В перерыве на время голосования членов комиссии Памфилова окликнула главу либерально-демократической партии, предложив ему: «Вот за стоечкой вы можете приложиться к шампанскому».

«Тот задел огромный, который нами был заложен в прошлом в составе Центральной избирательной комиссии, я надеюсь, я даже уверена, что мы будем дальше его развивать... Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей. Потому что наша основная цель — это что? Легитимность выборов. Признание нашими гражданами результатов выборов», — сказала Памфилова, когда ей предоставили слово после выдвижения, пообещав, что в случае ее избрания комиссия будет работать над повышением доверия избирателей к выборам.



Она добавила, что сегодня много говорится о цифровых технологиях. «Это очень важно, но это не самоцель. Конечно, это требование времени. Но это не процесс, а средство для, как ни странно, большего очеловечивания избирательной системы. Чтобы люди себя внутри системы уважали, ценили свое гражданское достоинство», — подчеркнула глава ЦИК.



В феврале 2021 года был сформирован новый состав ЦИК на 2021–2026 годы.

