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Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК. В перерыве она предложила Жириновскому «приложиться к шампанскому»

Памфилова возглавила новый состав Центризбиркома

Новый созыв Центральной избирательной комиссии 29 марта проголосовал за назначение Эллы Памфиловой на должность главы ЦИК. Решение члены приняли практически единогласно — 14 голосами. Трансляция первого заседания ведется на сайте избиркома.

Кандидатуру Памфиловой выдвинула новый член избиркома, экс-глава комиссии Орловской области Людмила Маркина. Второй претендент — Александр Курдюмов (ЛДПР), он выдвинул себя сам.

Николай Левичев предложил Курдюмову взять самоотвод, после чего присутствующий в зале на первом ряду лидер ЛДПР Владимир Жириновский с места закричал, что это «не демократия». В перерыве на время голосования членов комиссии Памфилова окликнула главу либерально-демократической партии, предложив ему: «Вот за стоечкой вы можете приложиться к шампанскому».

«Тот задел огромный, который нами был заложен в прошлом в составе Центральной избирательной комиссии, я надеюсь, я даже уверена, что мы будем дальше его развивать... Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей. Потому что наша основная цель — это что? Легитимность выборов. Признание нашими гражданами результатов выборов», — сказала Памфилова, когда ей предоставили слово после выдвижения, пообещав, что в случае ее избрания комиссия будет работать над повышением доверия избирателей к выборам.

Она добавила, что сегодня много говорится о цифровых технологиях. «Это очень важно, но это не самоцель. Конечно, это требование времени. Но это не процесс, а средство для, как ни странно, большего очеловечивания избирательной системы. Чтобы люди себя внутри системы уважали, ценили свое гражданское достоинство», — подчеркнула глава ЦИК.

В феврале 2021 года был сформирован новый состав ЦИК на 2021–2026 годы.

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Комментарии (9)

265055770
30 лет прошло, а клоуны все те же.
yar_5e4cc335310b6
Черти в аду обязательно дождутся
Михаил Кузнецов
Надеюсь её заслуги перед режимом после падения этого режима вспомнят и она получит по всем своим заслугам.
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