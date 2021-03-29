Работники предприятия, подведомственного комитету по природопользованию, занимаются уборкой мусора со льда водных магистралей Северной столицы регулярно. Однако в условиях ранней и слишком теплой для Петербурга весны это становится не самой безопасной работой.
Около 11 утра 29 марта сотрудники ГУПа убирали мусор со льда реки Фонтанки. Издалека внимание привлекала яркая желтая табличка, привычная для посетителей торговых центров, но смотрящаяся инородно на льду реки — «Внимание! Мокрый пол!». Сначала её пытались подцепить с берега, потом один из уборщиков при участии страхующих его с помощью веревки коллег пытался подобраться к месту по льду.
В итоге табличка ушла под воду из-за проломившегося льда. Ломать его не стали, чтобы не создавать опасности для рабочего. Собрав остатки жизнедеятельности горожан на Невском за выходные, сотрудники «Экостроя» пошли в сторону моста Ломоносова.