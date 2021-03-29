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Приключение таблички у Аничкова моста. Сбор мусора со льда в центре Петербурга превратился для работяг в опасный челлендж

Работники ГУП «Экострой» убирают мусор со льда рек и каналов Петербурга

Как уборка таблички «Внимание! Мокрый пол!» со льда у Аничкового моста превратилась в опасное приключение для сотрудников ГУП «Экострой» — снял фотокорреспондент «Фонтанки».

Работники предприятия, подведомственного комитету по природопользованию, занимаются уборкой мусора со льда водных магистралей Северной столицы регулярно. Однако в условиях ранней и слишком теплой для Петербурга весны это становится не самой безопасной работой.

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Около 11 утра 29 марта сотрудники ГУПа убирали мусор со льда реки Фонтанки. Издалека внимание привлекала яркая желтая табличка, привычная для посетителей торговых центров, но смотрящаяся инородно на льду реки — «Внимание! Мокрый пол!». Сначала её пытались подцепить с берега, потом один из уборщиков при участии страхующих его с помощью веревки коллег пытался подобраться к месту по льду.

В итоге табличка ушла под воду из-за проломившегося льда. Ломать его не стали, чтобы не создавать опасности для рабочего. Собрав остатки жизнедеятельности горожан на Невском за выходные, сотрудники «Экостроя» пошли в сторону моста Ломоносова.

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