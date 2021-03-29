80 тысяч за сбитого лося. Петербургскую компанию оштрафовали за ДТП в Ярославской области

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 марта, ДТП произошло почти два года назад, 17 апреля 2019 года, на перегоне Тихменево — Кобостово в Ярославской области. Грузовой состав, локомотив которого принадлежит по праву собственности ООО «БалтТрансСервис», сбил лося. Животное скончалось от полученных травм. Прокурор требовал от ответчика возмещения в размере 80 тысяч рублей.

Калининский районный суд вынес решение по иску Ярославского транспортного прокурора к ООО «БалтТрансСервис». Он просил возмещения за ущерб, причиненный животному миру.

Петербургская компания на судебном заседании возражала против удовлетворения иска, отмечая, что управление локомотивом осуществлялось бригадой ОАО «РЖД» по договору на оказание возмездных услуг. По их же мнению, железнодорожный монополист не предпринимает должных мер по сохранению животного мира от подобных происшествий, что приводит к гибели животных. И предложил обратиться за возмещением именно к РЖД.



Представитель ОАО «РЖД», напротив, уверял, что истец владеет источником повышенной опасности на праве собственности, а потому обязанность по возмещению вреда должна быть возложена именно на ООО «БалтТрансСервис».



Суд взыскал с ООО «БалтТрансСервис» в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру, 80 000 рублей.

