Бывший совладелец сети «Эльдорадо» погиб при крушении вертолёта на Аляске

На Аляске при крушении вертолёта погиб самый богатый человек Чехии, 56-летний миллиардер Петр Келлнер, ранее бывший совладельцем торговой сети «Эльдорадо». О трагедии сообщила пресс-секретарь инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова.

Как передает 29 марта РИА Новости, ЧП произошло неподалёку от ледника Кник с лыжными спусками. Пятеро из находившихся на борту вертолёта людей погибли, один выжил — врачи оценивают его состояние как тяжёлое.



Тела погибших были найдены Национальной гвардией и добровольцами из спасательного отряда. Останки передали на судебно-медицинскую экспертизу.

