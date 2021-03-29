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Бывший совладелец сети «Эльдорадо» погиб при крушении вертолёта на Аляске

В результате крушения вертолёта на Аляске погиб чешский миллиардер Петр Келлнер

На Аляске при крушении вертолёта погиб самый богатый человек Чехии, 56-летний миллиардер Петр Келлнер, ранее бывший совладельцем торговой сети «Эльдорадо». О трагедии сообщила пресс-секретарь инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова.

Как передает 29 марта РИА Новости, ЧП произошло неподалёку от ледника Кник с лыжными спусками. Пятеро из находившихся на борту вертолёта людей погибли, один выжил — врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Тела погибших были найдены Национальной гвардией и добровольцами из спасательного отряда. Останки передали на судебно-медицинскую экспертизу.

После инцидента власти ввели временный запрет на полеты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причины катастрофы.

Петр Келлнер являлся учредителем и главным акционером PPF Group N.V. По последним данным, его состояние оценивалось в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год его группа владела торговой сетью «Эльдорадо».

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