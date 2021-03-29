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За сутки в Петербурге тесты на COVID-19 сдали почти 13 тысяч человек

Обследование на наличие коронавируса за сутки в Петербурге прошли 12 853 человека

За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли 12 853 человека. Обработано 4570 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19. Такие данные утром 29 марта приводят в администрации губернатора Петербурга.

Начиная с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1443 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1153 человека. Выполнено 6464 заявки.

Гуманитарную помощь с начала октября получили 197 617 петербуржцев. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее в Центре им. Гамалеи назвали тех, на кого не действует вакцина «Спутник V».

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Комментарии (2)

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