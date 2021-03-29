За сутки в Петербурге тесты на COVID-19 сдали почти 13 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли 12 853 человека. Обработано 4570 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19. Такие данные утром 29 марта приводят в администрации губернатора Петербурга.
Начиная с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1443 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1153 человека. Выполнено 6464 заявки.
Гуманитарную помощь с начала октября получили 197 617 петербуржцев. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.
Ранее в Центре им. Гамалеи назвали тех, на кого не действует вакцина «Спутник V».