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Руководитель отдела по правовым вопросам администрации МО «Академическое» погиб в ДТП под Петербургом

Муниципальный чиновник вылетел на машине в кювет на автодороге «Сортавала»

Личность мужчины, который был за рулем «Субару» с белорусскими номерами, установили сотрудники полиции Всеволожского района области.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, в ДТП погиб 50-летний начальник отдела по административно-правовым вопросам и обращениям граждан администрации МО «Академическое» Сергей Минин.

На фото, размещенных изданием 47news накануне, видно, что машина, съехав в кювет, перевернулась. По предварительной информации, «Субару» легла на крышу после того, как наехала на технологическую трубу.

ДТП произошло около двух часов дня 28 марта на 7-м километре трассы «Сортавала». Иномарка двигалась в сторону Приозерска. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Факт гибели Минина «Фонтанке» подтвердил председатель совета муниципальных образований, глава совета МО «Финляндский» Всеволод Беликов.

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Комментарии (9)

265113751
ФИО не верно указали. Погиб Минов Сергей Валерьевич.
Образование: Санкт-Петербургский университет МВД России

Место работы: МА МО МО Академическое, Руководитель отдела по административно-правовым вопросам и обращениями граждан
мухомор
внезапно муниципальный депутат имел гражданство или ВНЖ другого государства.
а так можно было?
ДЮрьевич
А у нас граждане России могут кататься на авто с иностранными номерами? Или могут ли иностранцы отвечать за правовые вопросы в российских органах власти?
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