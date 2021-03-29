Руководитель отдела по правовым вопросам администрации МО «Академическое» погиб в ДТП под Петербургом

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, в ДТП погиб 50-летний начальник отдела по административно-правовым вопросам и обращениям граждан администрации МО «Академическое» Сергей Минин.



На фото, размещенных изданием 47news накануне, видно, что машина, съехав в кювет, перевернулась. По предварительной информации, «Субару» легла на крышу после того, как наехала на технологическую трубу.



ДТП произошло около двух часов дня 28 марта на 7-м километре трассы «Сортавала». Иномарка двигалась в сторону Приозерска. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

