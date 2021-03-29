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В России хотят создать единый цифровой профиль для мигрантов

МВД и Минцифры намерены создать единую базу цифровых профилей для прибывающих в страну иностранцев

Министерство внутренних дел и Минцифры РФ в настоящий момент ведут совместную работу по созданию в России единой информационной платформы учёта иностранных граждан. Она будет включать в себя цифровые профили, содержащие информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД 29 марта сообщает ТАСС.

Предполагается, что новая система позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну. С помощью цифрового профиля иностранные граждане смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, а также своевременно получать информацию о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы РФ.

Также в МВД отметили, что в 2021 году в России должна заработать система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами. Таким образом, в том числе можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленные в полицию для получения патентов.

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Комментарии (3)

Danik
Когда страна стала полна мигрантами, рукамиводители министерств вспомнили про свою работу! Блеск! На границе все это делать 6адо было, а тут найди их! Они почти местные. Со связями, квартирами, машинами. Или беднота в бараках. Их и заметут. А лезгинка у Казанского так и будет гулять!
Skazochny
пальчики хотя бы начните откатывать для начала, 90% убийст и износов раскроете сразу
zonnek
Как всё сложно! А не проще или просто чиповать?
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