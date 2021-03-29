В России хотят создать единый цифровой профиль для мигрантов

Министерство внутренних дел и Минцифры РФ в настоящий момент ведут совместную работу по созданию в России единой информационной платформы учёта иностранных граждан. Она будет включать в себя цифровые профили, содержащие информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД 29 марта сообщает ТАСС.



Предполагается, что новая система позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну. С помощью цифрового профиля иностранные граждане смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, а также своевременно получать информацию о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы РФ.

