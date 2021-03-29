На юге Петербурга задержали бизнесмена, который расстреливал землю

Выходные закончились для 36-летнего жителя Петербурга в отделе полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 марта, накануне около половины одиннадцатого вечера в полицию Московского района поступило сообщение от жителей дома 89 по улице Ленсовета. Звонившие рассказывали, что кто-то палит во дворе указанного дома.



Выехавший на место наряд полиции нашел во дворе 36-летнего местного жителя, который, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он из травматического пистолета, на который у него есть разрешение, произвел 27 выстрелов в землю.

