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На юге Петербурга задержали бизнесмена, который расстреливал землю

К административной ответственности привлекли мужчину, который решил пострелять во дворе в Петербурге

Выходные закончились для 36-летнего жителя Петербурга в отделе полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 марта, накануне около половины одиннадцатого вечера в полицию Московского района поступило сообщение от жителей дома 89 по улице Ленсовета. Звонившие рассказывали, что кто-то палит во дворе указанного дома.

Выехавший на место наряд полиции нашел во дворе 36-летнего местного жителя, который, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он из травматического пистолета, на который у него есть разрешение, произвел 27 выстрелов в землю.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина также стал фигурантом уголовного дела о «хулиганстве».

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Комментарии (4)

260602101
Северный Флот не подведет !
Маэстро
Спьяну объявил войну Америке. Но земной шарик прострелить не смог.
lamer
Кто там страждет легализации короткостволов?
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