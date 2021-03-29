Тарифы на такси могут вырасти на 5–10% из-за роста цен на топливо

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы в России вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков. В частности, цены на поездки на такси могут вырасти примерно на 5–10%. Об этом со ссылкой на заявление председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой в понедельник, 29 марта, сообщают «Известия».



По словам эксперта, помимо роста цен на ГСМ большое беспокойство у таксопарков вызывает также увеличение стоимости метана. Ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств, считает глава Общественного совета по развитию такси.

