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Тарифы на такси могут вырасти на 5–10% из-за роста цен на топливо

В России из-за продолжающегося увеличения стоимости ГСМ могут вырасти цены на поездки в такси

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы в России вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков. В частности, цены на поездки на такси могут вырасти примерно на 5–10%. Об этом со ссылкой на заявление председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой в понедельник, 29 марта, сообщают «Известия».

По словам эксперта, помимо роста цен на ГСМ большое беспокойство у таксопарков вызывает также увеличение стоимости метана. Ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств, считает глава Общественного совета по развитию такси.

Счётная палата РФ в своем отчёте по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупнённых проблем» аудита в прошедшем году и считает, что они могут повториться.

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Комментарии (1)

Маэстро
А цены на топливо в России растут из-за повышения либо понижения цен на нефть. Законы российской экономики.
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