С переходом на юг. В Петербурге обещают солнце и до плюс 11 градусов

В понедельник, 29 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днём синоптики обещают солнце.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть южного направления, умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до +9… +11 градусов.



Атмосферное давление будет мало меняться, к вечеру — понижаться и составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 81%. Ближе к ночи возможен дождь.

