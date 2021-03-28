FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Подросток катал 7-летнюю сестру на мопеде по трассе Петербург — Псков и встретил микроавтобус

Дети погибли в Псковской области в ДТП с машиной из Петербурга

Смертельное ДТП произошло 28 марта на автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков в Псковской области.

Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, в деревне Крюки Островского района микроавтобус «Фольксваген» наехал на попутный мопед. По предварительной информации, мопед двигался по обочине, столкновение случилось при съезде на дорогу. На фотографиях полиции видно, что на микроавтобусе стоят петербургские номера.

Кадр&nbsp;УМВД России по Псковской области
Кадр УМВД России по Псковской области
ПоделитьсяПоделиться

На двухколёсном транспортном средстве ехали брат и сестра — мальчик 2007 и девочка 2013 года рождения. Они погибли.

Кадр&nbsp;УМВД России по Псковской области
Кадр УМВД России по Псковской области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

AlBerkut
Н-да, родителям держаться и пережить!
Не у всех детей инстинкт самосохранения работает...
Судя по фото повреждений скорость у фолькса не особо большой была, в момент удара похоже меньше 60 км/час, и не факт, что была возможность избежать ДТП...
Подробности из достоверных источников будут?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний