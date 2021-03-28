Смертельное ДТП произошло 28 марта на автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков в Псковской области.
Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, в деревне Крюки Островского района микроавтобус «Фольксваген» наехал на попутный мопед. По предварительной информации, мопед двигался по обочине, столкновение случилось при съезде на дорогу. На фотографиях полиции видно, что на микроавтобусе стоят петербургские номера.
На двухколёсном транспортном средстве ехали брат и сестра — мальчик 2007 и девочка 2013 года рождения. Они погибли.