Туристу не повезло в замке под Петербургом. Он сделал неверный шаг

Пожилого мужчину госпитализировали с территории музейного комплекса в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 28 марта сообщает региональное управление СК РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, пострадал 62-летний посетитель музея «Выборгский замок». Во время экскурсии он оступился, упал с лестницы и пролетел вниз около шести метров.
«При падении мужчина получил различные телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет», — также сообщили в СУ СК по Ленобласти.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.
Как сообщили 47news в администрации музея, инцидент произошёл в первой половине дня в воскресенье. Гость не успел зайти внутрь цитадели, а упал рядом со входом. Сотрудники учреждения вызвали ему Скорую помощь. По предварительной информации, у пострадавшего имелись признаки опьянения.
Выборгский замок — единственный в России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, который полностью сохранился. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Ежегодно замок посещают около полумиллиона туристов.