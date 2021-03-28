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Туристу не повезло в замке под Петербургом. Он сделал неверный шаг

В Выборге пострадал посетитель замка

Пожилого мужчину госпитализировали с территории музейного комплекса в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 28 марта сообщает региональное управление СК РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, пострадал 62-летний посетитель музея «Выборгский замок». Во время экскурсии он оступился, упал с лестницы и пролетел вниз около шести метров.

«При падении мужчина получил различные телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет», — также сообщили в СУ СК по Ленобласти.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили 47news в администрации музея, инцидент произошёл в первой половине дня в воскресенье. Гость не успел зайти внутрь цитадели, а упал рядом со входом. Сотрудники учреждения вызвали ему Скорую помощь. По предварительной информации, у пострадавшего имелись признаки опьянения.

Выборгский замок — единственный в России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, который полностью сохранился. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Ежегодно замок посещают около полумиллиона туристов.

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