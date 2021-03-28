Туристу не повезло в замке под Петербургом. Он сделал неверный шаг

Пожилого мужчину госпитализировали с территории музейного комплекса в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 28 марта сообщает региональное управление СК РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, пострадал 62-летний посетитель музея «Выборгский замок». Во время экскурсии он оступился, упал с лестницы и пролетел вниз около шести метров.

«При падении мужчина получил различные телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет», — также сообщили в СУ СК по Ленобласти.