Мёртвых младенцев находят в городах России. В Волгограде расспросили мать двойни: она не знала, что беременна

Несколько раз за последние дни в разных регионах России находили погибших младенцев. 28 марта такие сообщения поступили из Волгограда и Ульяновска, до этого — из Подмосковья.
Как сообщает СУ СК по Волгоградской области, вчера днём во время сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе города в полиэтиленовом мешке были обнаружены двое недоношенных детей. Судмедэксперты установили, что оба плода появились на свет уже мёртвыми.
Полиции удалось установить личность предполагаемой матери. Это 37-летняя местная жительница. Она до последнего не понимала, что беременна. Изменения в теле списывала на утомляемость и избыточный вес, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта по месту жительства. Оба плода признаков жизни не подавали. Женщина завернула их в мешок и выкинула.
Следователи организовали доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.
В Ульяновске тело нашли в мусорном баке вчера утром, сообщает 28 марта областной Минздрав. Звонок от граждан поступил в службу «112», те передали информацию скорой помощи. Медики, прибыв на место, в Засвияжский район города, осмотрели труп недоношенного новорождённого ребёнка весом примерно 2,3 килограмма и зафиксировали факт биологической смерти. Работает следственная группа.
О случае в городе Егорьевск ГСУ СК по Московской области проинформировало 27 марта. «Плод мужского пола» был обнаружен на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов. Следователь провёл осмотр и опросил рабочих, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.