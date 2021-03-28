Мёртвых младенцев находят в городах России. В Волгограде расспросили мать двойни: она не знала, что беременна

Несколько раз за последние дни в разных регионах России находили погибших младенцев. 28 марта такие сообщения поступили из Волгограда и Ульяновска, до этого — из Подмосковья.

Как сообщает СУ СК по Волгоградской области, вчера днём во время сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе города в полиэтиленовом мешке были обнаружены двое недоношенных детей. Судмедэксперты установили, что оба плода появились на свет уже мёртвыми.

Полиции удалось установить личность предполагаемой матери. Это 37-летняя местная жительница. Она до последнего не понимала, что беременна. Изменения в теле списывала на утомляемость и избыточный вес, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта по месту жительства. Оба плода признаков жизни не подавали. Женщина завернула их в мешок и выкинула.