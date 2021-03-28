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Мёртвых младенцев находят в городах России. В Волгограде расспросили мать двойни: она не знала, что беременна

В Волгограде, Ульяновске и Подмосковье трупы детей извлекли из мусора

Несколько раз за последние дни в разных регионах России находили погибших младенцев. 28 марта такие сообщения поступили из Волгограда и Ульяновска, до этого — из Подмосковья.

Как сообщает СУ СК по Волгоградской области, вчера днём во время сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе города в полиэтиленовом мешке были обнаружены двое недоношенных детей. Судмедэксперты установили, что оба плода появились на свет уже мёртвыми.

Полиции удалось установить личность предполагаемой матери. Это 37-летняя местная жительница. Она до последнего не понимала, что беременна. Изменения в теле списывала на утомляемость и избыточный вес, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта по месту жительства. Оба плода признаков жизни не подавали. Женщина завернула их в мешок и выкинула.

Следователи организовали доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В Ульяновске тело нашли в мусорном баке вчера утром, сообщает 28 марта областной Минздрав. Звонок от граждан поступил в службу «112», те передали информацию скорой помощи. Медики, прибыв на место, в Засвияжский район города, осмотрели труп недоношенного новорождённого ребёнка весом примерно 2,3 килограмма и зафиксировали факт биологической смерти. Работает следственная группа.

О случае в городе Егорьевск ГСУ СК по Московской области проинформировало 27 марта. «Плод мужского пола» был обнаружен на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов. Следователь провёл осмотр и опросил рабочих, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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Комментарии (3)

Castor Troy
Маргинализировали, маргинализировали и кажется домаргинализировались наконец. Перегоним Америку, когда догоним Зимбабве.
guess
И чем ниже будет уровень жизни, а мы именно по такому сценарию и катимся, тем будет страшнее и хуже. Начало этакого средневековья
lamer
Такие преступления всегда были.
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