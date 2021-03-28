Посторонний предмет на полосе в Пулково заставил самолёт кружить над землёй

Посторонний предмет на взлётно-посадочной полосе в Пулково заставил кружить над городом самолёт из Москвы.
Об инциденте 28 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы». «Вчера, 27 марта, в 10:10 утра наземные службы аэропорта получили информацию о наличии на одной из взлётно-посадочных полос части мягкого резинового уплотнителя шва ВПП. Опасности для взлётно-посадочных операций он не представлял. После устранения уплотнителя в 10:15 аэропорт Пулково продолжил работу в штатном режиме. В это время один из самолётов был направлен на второй круг. Его посадка прошла в штатном режиме», — рассказала представитель ВВСС.
В пресс-службе уточнили, что с точки зрения обеспечения безопасности полётов, уход на второй круг не является инцидентом. «Напротив, все действия говорят о мгновенном реагировании на ситуацию и высокой профессиональной подготовке экипажей и наземных служб аэропортов», — подчеркнули в ВВСС.