ДТП с участием пяти автомобилей произошло 28 марта на Белорусской улице, напротив дома 26, в Красногвардейском районе города.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», бетономешалка (или миксер) врезалась в припаркованные машины. Легковушка, в которую пришёлся удар грузовика, получила самые сильные повреждения. По инерции она воткнулась в стоящий перед ней фургон «Транзит», а он передал толчок ещё двум автомобилям.
Водитель миксера якобы пояснил, что в его машине отказали тормоза. Судя по всему, никто не пострадал.