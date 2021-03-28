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Петербуржцы показали, на сколько машин хватает одного удара бетономешалки

Бетономешалка устроила массовое ДТП на востоке Петербурга

ДТП с участием пяти автомобилей произошло 28 марта на Белорусской улице, напротив дома 26, в Красногвардейском районе города.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», бетономешалка (или миксер) врезалась в припаркованные машины. Легковушка, в которую пришёлся удар грузовика, получила самые сильные повреждения. По инерции она воткнулась в стоящий перед ней фургон «Транзит», а он передал толчок ещё двум автомобилям.

Водитель миксера якобы пояснил, что в его машине отказали тормоза. Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Alex000
Бетонгнулся на все деньги.
Чёрт Опасный
Вот так просто припарковался, стоишь себе, а вечер вдруг перестаёт быть томным...
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