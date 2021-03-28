Татарстан из Госдумы попросят все-таки построить школу детям, которые выкладывают буквы из тел

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы сообщил об обращении к властям Татарстана с просьбой построить школу для детей Вишневки и Привольного. Ранее дети выложили своими телами слово «школа» — так они просили новое учебное заведение у администрации. Но там задумку не оценили.

Как сообщает 28 марта РИА Новости, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев подготовил письма в адрес министра просвещения Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова. В письмах говорится о необходимости в срочном порядке подготовить проектно-сметную документацию, построить школу и обеспечить детям транспортную доступность к ней. Они будут отправлены в понедельник.