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Татарстан из Госдумы попросят все-таки построить школу детям, которые выкладывают буквы из тел

Новая школа под Казанью может появиться после флешмоба с детьми

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы сообщил об обращении к властям Татарстана с просьбой построить школу для детей Вишневки и Привольного. Ранее дети выложили своими телами слово «школа» — так они просили новое учебное заведение у администрации. Но там задумку не оценили.

Как сообщает 28 марта РИА Новости, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев подготовил письма в адрес министра просвещения Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова. В письмах говорится о необходимости в срочном порядке подготовить проектно-сметную документацию, построить школу и обеспечить детям транспортную доступность к ней. Они будут отправлены в понедельник.

Как писала «Фонтанка», прокуратура Республики Татарстан организовала проверку из-за ролика, где дети выложили своими телами слово «школа». Подобный призыв построить новое учебное заведение назвали «неприемлемым».

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Комментарии (2)

Alex000
Буквы из тел - это звучит очень брутально.
Norge
Так хорошо начиналось:"Татарстан из Госдумы попросят...")
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