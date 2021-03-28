Германия готовится встречать штамм коронавируса, невосприимчивый к вакцинам

Одна их будущих мутаций SARS-CoV-2 может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости. Такое предупреждение сделал глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине, — цитирует Брауна РИА Новости 28 марта. — Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново».