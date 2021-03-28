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Германия готовится встречать штамм коронавируса, невосприимчивый к вакцинам

Глава ведомства канцлера ФРГ предупредил об опасности новых мутаций коронавируса

Одна их будущих мутаций SARS-CoV-2 может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости. Такое предупреждение сделал глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине, — цитирует Брауна РИА Новости 28 марта. — Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново».

Такой сценарий необходимо предотвратить «любой ценой», считает чиновник. По его словам, Германия в настоящее время переживает «самую опасную фазу пандемии». Третья волна грозит более тяжёлыми последствиями из-за более заразных штаммов вируса.

В стране вводятся новые ограничения. Со вторника все прибывающие пассажиры авиарейсов должны будут сдавать тест на COVID-19. «Пассажир будет попадать в возвращающийся в Германию самолет только при отрицательном тесте», — сказал Браун.

Карантин в ФРГ продлили до 18 апреля. В целом в стране зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом и 75,8 тысяч смертей.

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Комментарии (7)

nuga
А власти России открыли авиасообщение с этими ковидариями в ЕС и Германия -первая. Как открытие границ коррелирует с завываниями Собяина,Беглова о новых волнах? Так не открывайте границы. Опять навезут всякого дерьма после отпусков.
Femida_5e4d02367da01
А мне любопытно, какое отношение "глава ведомства меркель" (сознательно с прописной буквы) имеет к распространению вируса? Они уже не знают, чем еще запугать людей, которые уже давно ничего, кроме штрафов и агрессии полицейских, не боятся. Скорее бы народ уже вышел на улицы и смел это поганое правительство вместе с меркелицей, по ней давно уже плачет скамья подсудимых.
264522251
А правило такое, потому как после вакцины организм борется с веществом из вакцины и очень уязвим для любой другой заразы, в т.ч. и Короновируса:(
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