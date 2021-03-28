Одноэтажный дом сгорел в Приморском районе Петербурга днём 28 марта. Об этом сообщает городское управление МЧС.
«В 15:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. 2-я Никитинская, д. 41. Сгорел каркасно-щитовой дом размерами 5х10 метров. В 16:22 пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что сведения о пострадавших не поступали.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
За пожаром из окон расположенных поблизости новостроек наблюдали местные жители. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» они опубликовали фотографии и видеозаписи, сделанные с разных ракурсов. Судя по снимкам, сгоревший дом был одним из немногих одноэтажных деревянных строений в историческом районе Коломяги.