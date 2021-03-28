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Последний среди новостроек. В историческом районе Коломяги сгорел деревянный дом

Пожарные Петербурга тушили одноэтажную постройку

Одноэтажный дом сгорел в Приморском районе Петербурга днём 28 марта. Об этом сообщает городское управление МЧС.

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«В 15:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. 2-я Никитинская, д. 41. Сгорел каркасно-щитовой дом размерами 5х10 метров. В 16:22 пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что сведения о пострадавших не поступали.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

За пожаром из окон расположенных поблизости новостроек наблюдали местные жители. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» они опубликовали фотографии и видеозаписи, сделанные с разных ракурсов. Судя по снимкам, сгоревший дом был одним из немногих одноэтажных деревянных строений в историческом районе Коломяги.

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Комментарии (2)

263172771
Он уже сто раз горел. Хозяин, видать, твердолобый.
Dim22
78:34:0004220:3 чей интересно участок . Хозяина дома?
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