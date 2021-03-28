Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, 28 марта около 14 часов мужчина на автомобиле «Субару» не справился с управлением и съехал в кювет. В пресс-службе «Фонтанке» уточнили, что это произошло на седьмом километре автодороги в направлении Ленинградской области. Значит, автомобиль едва отъехал от Петербурга.
Водитель погиб на месте. На машине установлены регистрационные номера одного из сопредельных государств.