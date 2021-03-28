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Смертельное ДТП на выезде из Петербурга: машина с иностранными номерами в кювете

В аварии на трассе «Сортавала» погиб водитель

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, 28 марта около 14 часов мужчина на автомобиле «Субару» не справился с управлением и съехал в кювет. В пресс-службе «Фонтанке» уточнили, что это произошло на седьмом километре автодороги в направлении Ленинградской области. Значит, автомобиль едва отъехал от Петербурга.

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Водитель погиб на месте. На машине установлены регистрационные номера одного из сопредельных государств.

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Комментарии (9)

Kezevo
С таким "кюветом" и отсутствием отбойника, вдоль дороги тут больше шансов убиться чем проехать.
Serg_I
Будем аккуратнее на дорогах - жизнь у всех одна...
quqas
неужто говнозаконы т.н. сми запрещают даже страны называть?
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