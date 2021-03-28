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Шестилетний британец искал червей, а нашел палеозойский коралл

В Великобритании ребёнок наткнулся на редкую окаменелость

В британском городе Уолсолл мальчик случайно обнаружил во дворе своего дома окаменелость возрастом 251–500 миллионов лет, что соответствует палеозойской эре.

Как сообщает 28 марта РИА Новости со ссылкой на Guardian, 6-летний Сид искал на заднем дворе червяков и другие интересные вещи и вдруг наткнулся на камень, который, по его словам, «выглядел немного как рог».

Отец мальчика Виш Сингх с помощью Facebook выяснил, что это окаменелость, относящаяся к группе кораллов. Предположительно, мальчик нашёл редкий крупный фрагмент четырёхлучевого коралла. Такие существовали 251–488 миллионов лет назад в палеозойскую эру, когда эта территория находилась под водой.

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Комментарии (1)

lamer
Вот бы мальчик удивился, когда бы побывал в угольных шахтах.
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