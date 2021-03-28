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Котики из «Наташа, мы все уронили» превратятся в торговый знак

Популярный котомем про падение рубля превратят в марку одежды и зоотоваров

Популярный интернет-мем «Наташа, мы все уронили», на котором кагал котов будит абстрактную Наташу неприятными новостями, может превратиться в торговый знак. Заявку подала автор и владелец паблика «Котизм» Дарья Бородулина.

Как пишет Meduza 28 марта, заявка Бородулиной на сайте Федерального института промышленной собственности появилась еще 22 марта. Если торговый знак будет зарегистрирован, то его обладатель сможет использовать его для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров. А остальным придется согласовать условия его применения с правообладателем.

Мем уже использовали «МТС», «Альфа-Банк», «ЭКСМО» и «Вискас», а в России он стал популярен в феврале на фоне обвала нефти, пандемии и обнуления президентских сроков.

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Комментарии (5)

lamer
Там еще надо вставлять фрагмент, где на коленях приветствуется платежная единица Северо-американских соединенных штатов, иначе нещитова.
Pilat
Насколько я знаю, нельзя зарегистрировать что то в качестве торгового знака, если это уже находится в широком обиходе.
читатель№1
а как госпожа Бородулина докажет, что мем - продукт её интеллектуального труда?
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