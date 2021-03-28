Популярный интернет-мем «Наташа, мы все уронили», на котором кагал котов будит абстрактную Наташу неприятными новостями, может превратиться в торговый знак. Заявку подала автор и владелец паблика «Котизм» Дарья Бородулина.



Как пишет Meduza 28 марта, заявка Бородулиной на сайте Федерального института промышленной собственности появилась еще 22 марта. Если торговый знак будет зарегистрирован, то его обладатель сможет использовать его для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров. А остальным придется согласовать условия его применения с правообладателем.

