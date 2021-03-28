Смерть тренера остановила баскетбольную баталию между Петербургом и Москвой

Матч за бронзовые медали первенства России среди девушек остался незавершенным. Встреча за третье место между «Санкт-Петербургом-1» и «Москвой-3» была прервана на девятой минуте при счете 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался.

«Сегодня на 54-м году жизни во время матча за бронзовые медали первенства России скоропостижно скончался тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга 2005 г. р., тренер СШОР Кировского района по баскетболу Виктор Валентинович Королев», — подтвердили 28 марта в Федерации баскетбола Петербурга.