Смерть тренера остановила баскетбольную баталию между Петербургом и Москвой

Матч за бронзовые медали первенства России среди девушек остался незавершенным. Встреча за третье место между «Санкт-Петербургом-1» и «Москвой-3» была прервана на девятой минуте при счете 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался.
«Сегодня на 54-м году жизни во время матча за бронзовые медали первенства России скоропостижно скончался тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга 2005 г. р., тренер СШОР Кировского района по баскетболу Виктор Валентинович Королев», — подтвердили 28 марта в Федерации баскетбола Петербурга.
Российская федерация баскетбола сообщила, что в связи со смертью Королева департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение не доигрывать матч и не проводить финал между командой Самарской области и «Москвой-1». Обе медальные игры состоятся позднее. В ближайшее время будет принято решение по поводу дат и места проведения этих матчей.
Виктор Валентинович получил высшее образование в Вольском высшем военном ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, а затем прошел переподготовку в НГУ имени П.Ф. Лесгафта. Работал с 1990 года, тренер первой категории. За время работы в спортивных школах нашего города подготовил большое количество баскетболисток, с успехом выступающих на всех уровнях.