Петербургские пожарные днём 28 марта получили сообщение с территории Новой Голландии в Адмиралтейском районе. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.

Как сообщили изданию в ведомстве, в отдельно стоящем одноэтажном здании, где расположен ресторан, произошла вспышка масла на кухне. В настоящий момент проводится вскрытие вентиляции.

«До прибытия подразделений была проведена эвакуация посетителей и персонала (количество уточняется). Погибших и пострадавших нет», — добавили в городском управлении МЧС.