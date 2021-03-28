Петербургские пожарные днём 28 марта получили сообщение с территории Новой Голландии в Адмиралтейском районе. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.
Как сообщили изданию в ведомстве, в отдельно стоящем одноэтажном здании, где расположен ресторан, произошла вспышка масла на кухне. В настоящий момент проводится вскрытие вентиляции.
«До прибытия подразделений была проведена эвакуация посетителей и персонала (количество уточняется). Погибших и пострадавших нет», — добавили в городском управлении МЧС.
Новая Голландия около 15 часов опубликовала сообщение в Stories на своей странице в Instagram. В нём говорится, что сегодня временно не работает ресторан «Кузня». Остальные расположенные на острове заведения принимают гостей в обычном режиме.