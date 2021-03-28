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Вспышка на кухне ресторана на Новой Голландии отправила посетителей и персонал на свежий воздух

Петербургские пожарные днём 28 марта получили сообщение с территории Новой Голландии в Адмиралтейском районе. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.

Как сообщили изданию в ведомстве, в отдельно стоящем одноэтажном здании, где расположен ресторан, произошла вспышка масла на кухне. В настоящий момент проводится вскрытие вентиляции.

«До прибытия подразделений была проведена эвакуация посетителей и персонала (количество уточняется). Погибших и пострадавших нет», — добавили в городском управлении МЧС.

Новая Голландия около 15 часов опубликовала сообщение в Stories на своей странице в Instagram. В нём говорится, что сегодня временно не работает ресторан «Кузня». Остальные расположенные на острове заведения принимают гостей в обычном режиме.

Фото: скрин instagram.com/newhollandisland/
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Фото: скрин instagram.com/newhollandisland/

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Комментарии (2)

rbv
Фонтанка специально провоцирует)
На острове Н. Г. , очевидно же ж)
Sb. P.
А что, и правда "..на Новой Голландии.." (с) тс? Круто. Спасибо "фонтанке" за просветительскую работу.
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