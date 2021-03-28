Мертвеца с «пиратской» татуировкой нашли на Якорной. Тайну его смерти хранил заброшенный вагончик

Правоохранительные органы разбираются в причинах и обстоятельствах смерти мужчины, найденного в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне около полудня в петербургскую полицию поступило сообщение о обнаружении трупа в строительной бытовке на Якорной улице.

Спустя 20 минут по указанному адресу уже работала следственно-оперативная группа. Она выяснила, что погибший, предварительно, мужчина в возрасте 50 лет. Его тело уже начало разлагаться. Несмотря на это на груди и левом плече просматривались татуировки: карта с изображением скелета пирата и когтистое животное. Труп направили в морг для установления причины смерти.