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Смертник пришёл к церкви в Сулавеси, взрыв попал на видео. Россиян просят проявить осторожность

В результате теракта в Индонезии пострадали 14 человек

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в праздник Входа Господня в Иерусалим.

По предварительным данным, теракт устроил смертник, который пришел к воскресной мессе к храму в городе Макассар. Ранения получили не менее 14 человек, сообщает 28 марта портал Detik.com.

Как пишет ТАСС, террорист-смертник погиб на месте, ещё один нападавший задержан. По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля.

Посольство РФ в Индонезии известило, что россиян среди жертв нет. Но призвало сограждан избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

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Комментарии (2)

Femida_5e4d02367da01
Всех мусульман нужно вывезти и поселить в закрытых странах, чтобы они не смогли даже нос оттуда высунуть, не то чтобы выехать. А еще лучше - на острова подальше от материковой части. И чтобы туда доступ был только по воде.
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