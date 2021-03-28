По предварительным данным, теракт устроил смертник, который пришел к воскресной мессе к храму в городе Макассар. Ранения получили не менее 14 человек, сообщает 28 марта портал Detik.com .

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Как пишет ТАСС, террорист-смертник погиб на месте, ещё один нападавший задержан. По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля.



Посольство РФ в Индонезии известило, что россиян среди жертв нет. Но призвало сограждан избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.

