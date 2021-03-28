Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в праздник Входа Господня в Иерусалим.
По предварительным данным, теракт устроил смертник, который пришел к воскресной мессе к храму в городе Макассар. Ранения получили не менее 14 человек, сообщает 28 марта портал Detik.com.
An #explosion occurred outside a #CatholicChurch in the Indonesian city of #makassar on Sunday. #Indonesia pic.twitter.com/eW0whfA0qj— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) March 28, 2021
Как пишет ТАСС, террорист-смертник погиб на месте, ещё один нападавший задержан. По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля.
Посольство РФ в Индонезии известило, что россиян среди жертв нет. Но призвало сограждан избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.
«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в сообщении посольства в Telegram.