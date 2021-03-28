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Синоптик пообещал «персиковое» лето, идеальное для отпусков

В России ожидается тёплое лето

В следующем сезоне в центральной части России температура, по прогнозам синоптиков, будет на один-два градуса выше климатической нормы — это так называемое оранжевое или «персиковое» лето.

Прогноз погоды дал URA.RU метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погода в этом году благоприятна для урожая.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», — сообщил метеоролог.

Он также отметил, что предстоящее лето должно быть идеальным для отпуска в центральных регионах России.

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Комментарии (4)

lamer
В конце сезона ожидаем персиковый окрас ягодичных мышц у барышень. Весьма привлекательно.
bluxer
Кстати. Синоптики случаем не подрабатывают биржевыми аналитиками? Ну там, курс рубля, цены на нефть...
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