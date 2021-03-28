В следующем сезоне в центральной части России температура, по прогнозам синоптиков, будет на один-два градуса выше климатической нормы — это так называемое оранжевое или «персиковое» лето.

Прогноз погоды дал URA.RU метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погода в этом году благоприятна для урожая.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», — сообщил метеоролог.