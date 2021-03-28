После омоложения петербурженка села за руль. Лекарства сделали её пьяной

Автомобилистка в Петербурге оказалась пьяным водителем, похоже, неожиданно для себя самой.

Как сообщает 28 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», в конце недели инспекторы ГИБДД Петербурга остановили для проверки Mitsubishi. За рулём была женщина. Во время общения с ней стало понятно, что она не совсем адекватна: на вопросы инспектора реагировала заторможено. Её отвезли к медикам для забора биоматерила, и анализы показали наличие в организме производного от барбитуровой кислоты.

Женщина пояснила, что возвращалась после проведения косметологических процедур. Как выяснилось, в клинике ей проводили омоложение и дали несколько препаратов, способствующих расслаблению мышц лица — какие, она не обратила внимания. Только о побочных эффектах почему-то участники истории (врач или пациент) умолчали.