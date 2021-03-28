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После омоложения петербурженка села за руль. Лекарства сделали её пьяной

Водитель в Петербурге оформлена за нетрезвое вождение после косметологических процедур

Автомобилистка в Петербурге оказалась пьяным водителем, похоже, неожиданно для себя самой.

Как сообщает 28 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», в конце недели инспекторы ГИБДД Петербурга остановили для проверки Mitsubishi. За рулём была женщина. Во время общения с ней стало понятно, что она не совсем адекватна: на вопросы инспектора реагировала заторможено. Её отвезли к медикам для забора биоматерила, и анализы показали наличие в организме производного от барбитуровой кислоты.

Женщина пояснила, что возвращалась после проведения косметологических процедур. Как выяснилось, в клинике ей проводили омоложение и дали несколько препаратов, способствующих расслаблению мышц лица — какие, она не обратила внимания. Только о побочных эффектах почему-то участники истории (врач или пациент) умолчали.

Автомобилистка оформлена по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление машиной в состоянии опьянения. Теперь ей грозит штраф и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

«Прокачивать ли внешность — ваше личное дело и дань современным стандартам красоты. Но прежде чем принимать препарат, уточните его воздействие на организм и узнайте, можно ли управлять автомобилем после приёма», — отмечает «Дорожный инспектор».

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Комментарии (7)

Евгений Арсеньев
короче понятно, надо посты ДПС у клиник ставить, глядишь и город разгрузим))
Rovesnik_Kommunizma
Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны.
Как? Неужели, профессор, обезьяны?
Да.
(с) Собачье сердце
amillaria
аналогичная история была года три назад: вечером мужу вставили имплант в челюсть, а по дороге на работу утром его тормознули на четной стороне Фонтанки. Либо ориентировались на отечное лицо и шли напролом, либо действительно это лекарства, но заявили, что "прибор показал". Еле отбились...
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